Правительство озвучило план противодействия коррупции среди МСЭК

На выполнение решений СНБО и президента правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности план правительства предусматривает:

Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

Создается группа для пересмотра решений, которые принимали МСЭК. Три следующих месяца будут продолжаться проверки.

В ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов.

Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Правительство законопроекты по комплексной реформе МСЭК.

Шмыгаль утверждает, что в этом плане "очень четко" прописаны сроки и ответственные за его выполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы.

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Напомним:

22 октября СБУ разоблачила руководительницу Николаевского областного МСЭК Веру Белякову на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

4 октября у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

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Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов.

Правоохранители разоблачили в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, которую организовали руководитель агентства недвижимости и медработники. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ривне изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн гривен в разных валютах.

Правоохранители разоблачили председателя МСЭК Харькова, который вместе с 12 сообщниками, за 2-5 тыс. долларов предоставлял мужчинам фиктивные документы для избежания мобилизации. Правоохранители провели 89 обысков, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.