В Украине снизился импорт бензина: одна из причин - польские забастовки

Инфографика: "А-95"

В Украине в январе-сентябре 2024 года снизился импорт бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 919,5 тыс. т.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Более половины бензина (64%) поступило в Украину железнодорожным транспортом, рост за год составил 44% (590,5 тыс. т).

В то же время импорт бензовозами упал на 31%, до 220 тыс. т. Основным фактором изменения логистики можно считать польские забастовки, которые начались 6 ноября 2023 года и продолжались до 22 апреля 2024-го.

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В результате Польша потеряла почти 86% автоперевозок топлива, но заместила их железнодорожными.

Также существенно сократились поставки по автодорогам из Болгарии (-59%), Словакии (-58%) и Латвии (почти на 100%).

После двухлетней балансировки 2024 года западное направление импорта одержало победу над южным.

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Запад прибавил 22% (498 тыс. т), тогда как юг потерял 26% (421,7 тыс. т).

Главным образом, как отмечается в статье, южное направление потеряло объемы из-за существенного снижения поставок из Греции, отгрузки откуда в 2023 году носили ситуативный характер.

В первом полугодии текущего года импорта оттуда вообще не было, а потом рынок немного подтянул объемы в рамках подготовки к повышению акцизов с 1 сентября (эта причина обусловила большие греческие объемы и в 2023 году).

"А что случилось на западе? Буквально выстрелила Литва - на 40%, до 161,2 тыс. В сентябре Мажейкяй вообще стал крупнейшим поставщиком бензина - 35,2 тыс. т (+38% по сравнению с августом). Литовцы удерживают статус одного из крупнейших поставщиков, несмотря на кардинальное изменение системы импорта после 2022 года", - говорится в сообщении.

"Одним из главных факторов этого успеха являются исторические связи с украинскими контрагентами и отличная репутация литовского продукта", - считает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Но он добавляет, что все же главным фактором реинкарнации Мажейкяя в Украине является цена.

Напомним:

За девять месяцев объемы импорта дизтоплива в Украину составили 4,83 млн тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.