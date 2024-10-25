В налоговой обнаружили должностных лиц с фиктивной инвалидностью, все «честно» уволились - Гетманцев

Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев рассказал, что из руководства Государственной налоговой службы ушли 16 человек с инвалидностью после проверки.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Говорят, что ГНС за два дня подняла все материалы в отношении лиц из руководства, в том числе регионального, которые оформились инвалидами после 24 февраля 2022 года. Таких мужчин всего оказалось 17. Один человек с инвалидностью получил ее в результате ранения на фронте", - рассказал Гетманцев.

Остальные 16 мужчин "приняли волевое и честное решение оставить службу", написал депутат.

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Он добавил, что рассчитывает на аналогичную информацию от других органов из ведения налогового комитета: Государственной таможенной службы, Бюро экономической безопасности, Госфинмониторинга, а также Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним:

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в 2024 году разоблачила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях, в результате чего отменено 4106 фиктивных заключений об инвалидности.

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