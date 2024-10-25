В Запорожье и области зимой света может не быть вообще – глава ОГА

Жителей Запорожья и области призывают готовиться к отсутствию электроэнергии зимой.

Об этом заявил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

На вопрос ведущей о том, чего ожидать жителям города Запорожья и подконтрольной части области, Федоров ответил, что надо готовиться к тому, что электричества не будет вообще.

"Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше - будет супер", - сказал он.

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По его прогнозу, в Запорожье, может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции.

"Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй", - пояснил он.

Что касается теплоснабжения, то на все крупные котельные города Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. Первые заработают уже в декабре.

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"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина - огромная страна и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет", - продолжил Федоров.

По его словам, Украина обращается к партнерам, чтобы они приобрели когенерационные установки.

"Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это", - добавил он.

Что касается обычных генераторов, то как школах, так и в больницах уже есть генераторы, которые обеспечат электроснабжение для образовательного процесса и оказания медпомощи, подытожил Федоров.