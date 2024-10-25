Цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть несколько повысились в пятницу и идут к еженедельному росту более 1%, поскольку напряженность в крупнейшем нефтедобывающем регионе мира - на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 18 центов, или 0,2%, до $74,56 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США выросли на 15 центов, или 0,2%, до $70,34 за баррель.

"Мы остаемся при мнении, что текущая справедливая цена нефти находится на уровне около $70, где она и находится сейчас, пока мы ожидаем новых факторов влияния на цену, включая результаты встречи Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и ответ Израиля на ракетный удар Ирана, осуществленный 1 октября", - отметил в записке аналитик рынка IG Тони Сайкамор, комментируя цены на WTI.

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Оба эталонные сорта нефти в предыдущей сессии снизились на 58 центов за баррель после колебаний цен из-за ожидания увеличения или уменьшения напряженности на Ближнем Востоке.

Нефтяные трейдеры ждут реакции Израиля на ракетный удар со стороны Ирана 1 октября, который может включать удары по нефтяной инфраструктуре Тегерана и вызвать перебои в поставках, хотя сообщалось, что Израиль ударит по военным, а не ядерным или нефтяным объектам Ирана.

Представители США и Израиля планируют возобновить переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе в ближайшие дни. Предыдущие попытки достичь соглашения потерпели неудачу.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что Соединенные Штаты не хотят затяжной израильской кампании в Ливане, тогда как Франция призвала к прекращению огня и сосредоточению на дипломатии.

Переговоры о прекращении огня имеют незначительное негативное влияние на цены на нефть, сказал Сайкамор, добавив, что внимание сосредоточено больше на конфликте в Ливане и потенциальной реакции Израиля на Иран.

Инвесторы также ожидают более четких решений по стимулирующей политике Пекина, хотя аналитики не ожидают, что такие меры существенно повлияют на спрос на нефть со стороны Китая, второго по величине потребителя в мире.