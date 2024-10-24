Акции Tesla выросли на 19% после предсказания Маска по продажам

Акции Tesla резко поднялись после того, как крупнейший в мире производитель электромобилей сообщил о большей, чем ожидалось, квартальной прибыли и спрогнозировал "небольшой рост" поставок в этом году и значительный скачок в 2025 году.

Об этом сообщает газета Financial Times.

В среду днем Маск предсказал, что продажи автомобилей могут увеличиться на 20-30% в следующем году благодаря сокращению расходов, что позволит снизить цены на существующие модели, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос.

Он также упомянул улучшения в технологии автономного вождения и новые продукты, включая беспилотный "Cybercab", представленный в начале месяца. Маск отметил, что снижение процентных ставок уменьшает ежемесячные выплаты по кредитам, что положительно влияет на спрос.

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Акции Tesla выросли на 19% в четверг. Это может дать некоторое облегчение инвесторам, учитывая, что стоимость акций сейчас составляет половину от пика ноября 2021 года, хотя компания остается самым дорогим автопроизводителем мира с оценкой в 763 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за третий квартал выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 2,5 миллиарда долларов, превысив ожидания аналитиков в 2,1 миллиарда. Выручка увеличилась на 8% и составила 25,2 миллиарда долларов, немного не достигнув прогноза в 25,4 миллиарда.

Рост прибыли был обеспечен 2-процентным увеличением выручки от продажи автомобилей - что составляет 80% доходов компании - наряду с 52-процентным скачком в секторе энергогенерации и хранения энергии и 29-процентным увеличением выручки от сервисного подразделения, в которое входит сеть зарядных станций.

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Операционные расходы упали на 6% до 2,3 миллиарда долларов после сокращения 10% рабочей силы, примерно 14 000 сотрудников, ранее в этом году.