Стало известно, когда в Украине заработает завод по производству Bayraktar

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине до августа 2025 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам генерального директора Халука Байрактара, завод уже готов на 80%, а необходимое оборудование заказано. Начало производства будет зависеть от развития войны, но объект будет готов в указанный срок.

На заводе будут выпускать дроны Bayraktar TB2 или их модернизированную версию TB3, способную нести больший груз.

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В прошлом году доходы компании достигли 2 миллиардов долларов, что значительно больше предыдущих 1,4 миллиарда долларов. 90% доходов Baykar получает от экспорта, что составляет треть всего оборонного и аэрокосмического экспорта Турции.

Дроны Baykar приобрели международную популярность после того, как их использовали украинские военные против российских сил, а также в конфликтах в Азербайджане и Северной Африке.

Компания стала одним из самых успешных экспортеров дронов в мире, продавая легкие модели TB2 и тяжелые Akinci в 35 стран, пишет Reuters.

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