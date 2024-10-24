В Раде зарегистрировали законопроект о частном рынке железнодорожных перевозчиков

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12142, который по замыслу позволит создать конкурентный рынок железнодорожных перевозок в Украине.

Об этом говорится на портале Верховной Рады.

Цель законопроекта - реализация европейского законодательства и создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине.

Согласно пояснительной записке, законопроект позволит частным перевозчикам выходить на рынок железнодорожных перевозок.

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Закон предусматривает реформирование системы железнодорожного транспорта, в частности, создание равноправного доступа к инфраструктуре, повышение безопасности перевозок и внедрение европейских стандартов технического обслуживания.

Это позволит улучшить качество услуг, создать конкуренцию и ускорить интеграцию Украины в ЕС, говорится в пояснительной.

Сейчас законопроект рассматривается комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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В то же время введение конкурентного рынка железнодорожных перевозок может привести к потере "Укрзализныцей" доли рынка.

Напомним:

Кабинет министров одобрил законопроект "О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины", который вводит новую модель рынка железнодорожных перевозок.