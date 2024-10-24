В Раде зарегистрировали законопроект о частном рынке железнодорожных перевозчиков
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12142, который по замыслу позволит создать конкурентный рынок железнодорожных перевозок в Украине.
Об этом говорится на портале Верховной Рады.
Цель законопроекта - реализация европейского законодательства и создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине.
Согласно пояснительной записке, законопроект позволит частным перевозчикам выходить на рынок железнодорожных перевозок.
Закон предусматривает реформирование системы железнодорожного транспорта, в частности, создание равноправного доступа к инфраструктуре, повышение безопасности перевозок и внедрение европейских стандартов технического обслуживания.
Это позволит улучшить качество услуг, создать конкуренцию и ускорить интеграцию Украины в ЕС, говорится в пояснительной.
Сейчас законопроект рассматривается комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.
В то же время введение конкурентного рынка железнодорожных перевозок может привести к потере "Укрзализныцей" доли рынка.
Напомним:
Кабинет министров одобрил законопроект "О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины", который вводит новую модель рынка железнодорожных перевозок.