Все разделы
Укр / Рус

Платформу LinkedIn оштрафовали на более 300 миллионов евро в ЕС

Четверг, 24 октября 2024, 18:57 - Алексей Артемчук

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала профессиональную соцсеть LinkedIn на 310 млн евро за незаконную обработку персональных данных пользователей на территории ЕС для демонстрации таргетированной рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по защите данных Ирландии (DPC).

Компании, принадлежащей Microsoft, дали три месяца на то, чтобы привести порядок обработки данных в соответствие с Общими правилами защиты данных ЕС (GDPR).

Обработка данных LinkedIn без соответствующей правовой основы является "явным и серьезным нарушением фундаментального права субъектов на защиту персональных данных", заявил заместитель председателя DPC Грэм Дойл.

Реклама:

LinkedIn обвинили в том, что компания не информировала пользователей об использовании их данных.

Сама LinkedIn уточнила, что дело связано с претензиями, озвученными в 2018 году. Компания считает, что соблюдает GDPR, но пообещала сделать все, чтобы ее рекламная практика соответствовала последнему решению DPC.

LinkedIn ЕС
Реклама:
Материалы по теме
Соцсеть LinkedIn добавляет три игры на платформу 1 мая 2024, 18:38
В соцсети для работы LinkedIn появятся игры 18 марта 2024, 10:28
LinkedIn уволит еще почти 700 сотрудников в рамках второй волны сокращений 17 октября 2023, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте