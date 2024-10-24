Платформу LinkedIn оштрафовали на более 300 миллионов евро в ЕС

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала профессиональную соцсеть LinkedIn на 310 млн евро за незаконную обработку персональных данных пользователей на территории ЕС для демонстрации таргетированной рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по защите данных Ирландии (DPC).

Компании, принадлежащей Microsoft, дали три месяца на то, чтобы привести порядок обработки данных в соответствие с Общими правилами защиты данных ЕС (GDPR).

Обработка данных LinkedIn без соответствующей правовой основы является "явным и серьезным нарушением фундаментального права субъектов на защиту персональных данных", заявил заместитель председателя DPC Грэм Дойл.

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LinkedIn обвинили в том, что компания не информировала пользователей об использовании их данных.

Сама LinkedIn уточнила, что дело связано с претензиями, озвученными в 2018 году. Компания считает, что соблюдает GDPR, но пообещала сделать все, чтобы ее рекламная практика соответствовала последнему решению DPC.