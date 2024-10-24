В Украине запустили производство дешевых тепловизионных камер для FPV-дронов
Четверг, 24 октября 2024, 18:24 -
Ярослав Ажнюк, основатель компании по разработке гаджетов для животных Petcube и новых mill-tech стартапов Fourth Law и Odd Systems, объявил о выпуске тепловизионных камер Курбас-256, разработанных специально для операторов FPV-дронов.
Об этом сообщает Ярослав Ажнюк.
По его словам, камеры Курбас-256 отличаются высоким качеством изображения, возможностью регулировки контрастности и яркости во время полета, герметичным монтажом для защиты от конденсата зимой, а также функцией псевдоцветового режима.
Цена за единицу:
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- До 500 шт. - 10 000 грн / 250 долл.
- От 500 шт. - 9 000 грн / 225 долл.
- От 5000 шт. - 6 000 грн / 150 долл.
Тепловизоры разработаны и изготовлены в Украине, что стало возможным благодаря команде Odd Systems, которая учла опыт операторов дронов и обеспечила полный контроль над оборудованием и программным обеспечением.
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