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В Украине запустили производство дешевых тепловизионных камер для FPV-дронов

Четверг, 24 октября 2024, 18:24 - Алексей Артемчук
 
Ярослав Ажнюк

Ярослав Ажнюк, основатель компании по разработке гаджетов для животных Petcube и новых mill-tech стартапов Fourth Law и Odd Systems, объявил о выпуске тепловизионных камер Курбас-256, разработанных специально для операторов FPV-дронов.

Об этом сообщает Ярослав Ажнюк.

По его словам, камеры Курбас-256 отличаются высоким качеством изображения, возможностью регулировки контрастности и яркости во время полета, герметичным монтажом для защиты от конденсата зимой, а также функцией псевдоцветового режима.

Цена за единицу:

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  • До 500 шт. - 10 000 грн / 250 долл.
  • От 500 шт. - 9 000 грн / 225 долл.
  • От 5000 шт. - 6 000 грн / 150 долл.

Тепловизоры разработаны и изготовлены в Украине, что стало возможным благодаря команде Odd Systems, которая учла опыт операторов дронов и обеспечила полный контроль над оборудованием и программным обеспечением.

технології вооружение
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