Казахстан продлит запрет на экспорт нефтепродуктов

Власти Казахстана решили продлить запрет на экспорт нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года.

Об этом говорится в проекте приказа Министерства энергетики, пишет издание enkorr.

Документ размещен на сайте электронного правительства для публичного обсуждения до 7 ноября и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

"Проект приказа предусматривает продление запрета с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов", - отмечается в пресс-релизе Минэнерго.

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Этот запрет позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ, снизить дефицит автомобильного бензина и избежать реэкспорта импортных нефтепродуктов. Также он поможет выполнить условия беспошлинных поставок топлива из РФ до создания общих рынков нефтепродуктов в рамках ЕАЭС.

Синхронизация запуска общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов странами ЕАЭС ожидается с 1 января 2027 года, согласно сопроводительным материалам к проекту приказа.

Нынешний запрет на экспорт нефтепродуктов за пределы ЕАЭС распространяется на легкие дистилляты (бензины), авиационный керосин, дизтопливо, газойли, ароматические углеводороды и нефтяной битум.

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Ранее Минэнерго планировало запретить экспорт легких дистиллятов и отдельных нефтепродуктов, за исключением товарных бензинов, в том числе в государства-члены ЕАЭС, до 31 декабря 2024 года.

Напомним:

Власти Казахстана выступают против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций.