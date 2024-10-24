Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума

Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти упал до самого низкого уровня за более чем три года из-за слабого роста спроса, что давит на цены на нефть.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Доходы от продажи сырой нефти и нефтепродуктов в августе снизились до 17,4 миллиарда долларов, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце, по данным государственного статистического агентства. Это самый низкий месячный доход с июня 2021 года.

Экономика Саудовской Аравии все еще в значительной степени зависит от нефтяных доходов, особенно теперь, когда страна начала амбициозный план расширения технологического, туристического и производственного секторов.

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Огромные инвестиции, необходимые для реализации плана кронпринца Мохаммеда бин Салмана по трансформации экономики, полагаются на нефтяные доходы для финансирования инициатив, направленных на уменьшение зависимости от доходов от углеводородов.

Этому мешают падение цен на нефть и сокращение производства. Мировой эталон нефти Brent в этом году снизился примерно на 1% и торгуется на уровне около 75 долларов за баррель.

Рост потребления нефти был слабым, особенно в Китае, одном из важнейших рынков-импортеров, тогда как новые поставки из таких стран, как США, которые сейчас являются крупнейшим производителем нефти в мире, опережают рост спроса и давят на цены.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники ограничивают производство, чтобы поддержать рынок. Это ограничивает количество нефти, которую может продать Саудовская Аравия, лидер этого альянса.

Более широкая группа ОПЕК+, в которую входят такие производители, как Россия, планирует снять некоторые из этих ограничений в декабре, хотя оставляет возможность сохранить их, если это будет необходимо, чтобы избежать избытка предложения.