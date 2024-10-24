Федоров анонсировал новые услуги в "Дії": их будет шесть
Четверг, 24 октября 2024, 12:32 -
В приложении "Дія" в ближайшее время появятся 6 новых сервисов, о которых часто писали пользователи в комментариях.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Речь идет о таких новых сервисах:
- Отображение разрешения на оружие. В Дию подтянутся сведения об оружии, разрешениях на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.
- еАкциз. Важная услуга для граждан и государства. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.
- Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов.
- Сервисы для бизнеса в комплексе е-Предприниматель. Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. Например, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения.
- Сообщение о проблемах со связью. На период обесточивания - важнейшая услуга. Сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить эту ситуацию.
- Дія.Підпис для юридических лиц. Будет работать как и обычная Дія.Підпис, но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.
"Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях", - сообщил Федоров.
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Напомним:
Военные облигации "Дебальцево" и "Авдеевка" можно приобрести в приложении "Дія".
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