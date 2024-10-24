Федоров анонсировал новые услуги в "Дії": их будет шесть

В приложении "Дія" в ближайшее время появятся 6 новых сервисов, о которых часто писали пользователи в комментариях.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Речь идет о таких новых сервисах:

Отображение разрешения на оружие. В Дию подтянутся сведения об оружии, разрешениях на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия. еАкциз. Важная услуга для граждан и государства. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе. Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов. Сервисы для бизнеса в комплексе е-Предприниматель. Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. Например, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения. Сообщение о проблемах со связью. На период обесточивания - важнейшая услуга. Сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить эту ситуацию. Дія.Підпис для юридических лиц. Будет работать как и обычная Дія.Підпис, но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

"Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях", - сообщил Федоров.

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Напомним:

Военные облигации "Дебальцево" и "Авдеевка" можно приобрести в приложении "Дія".