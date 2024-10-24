Объем наличных денег в Украине сократился: каких банкнот стало меньше

В наличном обращении Украины по состоянию на 1 октября находилось 796,5 млрд грн, что на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В то же время, это на 4,4 млрд грн или 0,5% меньше, чем по итогам II квартала этого года (на 01.07.2024 - 800,9 млрд грн), что объясняется сезонными факторами.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября в наличном обращении находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн.

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На одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось: 63 банкноты и 184 платежные разменные и оборотные монеты (на 1 января 2024 года - 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн, монет - номиналом 10 коп. (27,3% и 27,9% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет - номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно).

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Как говорится в сообщении НБУ, динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 года приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года.

Больше всего уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их сейчас на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.

Напомним:

Национальный банк Украины впервые опубликовал данные о переводах бизнеса и населения.