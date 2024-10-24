Все разделы
Укр / Рус

Враг атаковал энергообъекты в шести областях: горела подстанция, БПЛА повредил линию

Четверг, 24 октября 2024, 11:02 - Виктор Волокита

За минувшие сутки, 23 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

В частности, в Запорожской области во время атаки БПЛА по территории подстанции обесточивалось оборудование и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Полтавской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание также восстановлено по резервной схеме. 

Реклама:

В Сумской области в результате обстрела подстанции возникло возгорание, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Пожар ликвидирован, питание восстановлено. 

В Черкасской области выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружено повреждение линии и БПЛА на земле. Потребители не обесточивались. 

Напомним:

Реклама:

24 октября из-за вражеских обстрелов повреждены железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном.

Минэнергетики война
Реклама:
Материалы по теме
В Украине из-за вражеских обстрелов обесточивались потребители в 5 областях 21 октября 2024, 10:54
В Донецкой и Львовской областях на территориях шахт возникали чрезвычайные ситуации 20 октября 2024, 14:35
За сутки из-за боевых действий обесточивания происходили в трех областях 19 октября 2024, 12:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте