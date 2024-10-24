Враг атаковал энергообъекты в шести областях: горела подстанция, БПЛА повредил линию

За минувшие сутки, 23 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Запорожской области во время атаки БПЛА по территории подстанции обесточивалось оборудование и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Полтавской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание также восстановлено по резервной схеме.

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В Сумской области в результате обстрела подстанции возникло возгорание, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Пожар ликвидирован, питание восстановлено.

В Черкасской области выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружено повреждение линии и БПЛА на земле. Потребители не обесточивались.

Напомним:

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24 октября из-за вражеских обстрелов повреждены железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном.