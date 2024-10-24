Цены на нефть растут на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли более чем на 1% в четверг, 24 октября, почти нивелировав потери предыдущей сессии, поскольку напряжение на Ближнем Востоке снова оказалась в центре внимания перед выборами в США, несмотря на неоднозначные запасы топлива в стране.

Об этом сообщает профильное издание enkorr.

Цены на нефть марки Brent выросли на 95 центов, или на 1,27%, до $75,91, тогда как фьючерсы на американскую промежуточную нефть West Texas Intermediate поднялись на $1, или 1,41%, до $71,77 из-за войны между Израилем и "Хезболлой", которая продолжает волновать рынки относительно предложения.

Как пишет Reuters, на этой неделе цены на нефть выросли почти на 4%, что помогло сократить потери на прошлой неделе более 7% из-за беспокойства спросом в Китае и ослаблением беспокойства потенциальными сбоями, вызванными боевыми действиями на Ближнем Востоке.

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Израиль нанес удары по столице Сирии Дамаску утром в четверг, сообщают сирийские государственные СМИ, что является последним подобным нападением на фоне войны в Газе.

Это произошло после предыдущих ударов Израиля по южному пригороду Бейрута в среду и после того, как "Хезболла" заявила, что впервые выпустила высокоточные ракеты по израильским целям.

Усиление перестрелок происходит в то время, когда Вашингтон делает последний серьезный толчок к миру между Израилем и поддерживаемыми Ираном группировками "Хезболла" и "Хамас" перед выборами президента США 5 ноября, которые могут изменить политику США на Ближнем Востоке.

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Текущая нестабильность накануне критической недели выборов в США, за которым следует политическое решение ФРС, обеспечивает достаточную тягу, чтобы вызвать большие колебания, даже несмотря на то, что предложения остаются достаточными, сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Между тем запасы сырой нефти в США выросли на 5,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно данным Управления энергетической информации США в среду, по сравнению с ожиданием аналитиков в опросе Reuters по росту на 270 тыс. баррелей.

Несмотря на накопление запасов, предполагаемый спрос все еще растет, сообщили аналитики ANZ в клиентской записке.