Полиция купила люксовый минивэн Hyundai Staria со Старлинком за 2,7 миллиона

Hyundai Staria

ГУ "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" 17 октября по результатам тендера заказала ООО "Хюндай Мотор Подолье" автомобиль за 2,69 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

В этом году должны поставить специализированный легковой автомобиль на базе минивэна Hyundai Staria в самой высокой комплектации Top с расширенным пакетом активной безопасности Hyundai Smart Sence и дополнительным пакетом опций Nappa в черном цвете "abyss black".

В такой комплектации полноприводный автомобиль 2024 года выпуска будет иметь шторки и фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, различные системы безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, систему кругового обзора, отделанный кожей руль с подогревом, многоцветную подсветку украшенного замшей салона, премиальную акустику и тому подобное.

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Пакет опций Nappa касается отделки сидений кожей Nappa.

Из спецоборудования там будут сигнально-громкоговорящее устройство, четыре светодиодные фары-стробоскопы, а также система спутниковой связи с интернет-связью Starlink на крыше.

В автосалонах этот полноприводный микроавтобус в такой комплектации без спецоборудования, перечисленного выше, продается по 2,55 млн грн. Еще 24 900 грн придется выложить за пакет Nappa. Итого цена составляет 2,57 млн грн за машину без специализированного оборудования.

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Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Учредителями "Хюндай Мотор Подолье" из Хмельницкого является Николай Павловский, ПАО "ЗНВКИФ „Богдан-капитал" и ПАО „ЗНВКИФ "Сова". Конечными бенефициарами фирмы являются Николай Павловский и - через фонд "Сова" - Владимир Васильевич Свинарчук. Это отец Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины и бизнес-партнера пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним:

Управление государственной охраны Украины 16 сентября заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставить товар должен единственный участник открытых торгов ООО "ВиДи Автострада".