Многолетний руководитель Roshen Москалевский ушел с должности

Вячеслав Москалевский фото: Forbes Ukraine

Ключевой руководитель и совладелец кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский после 29 лет работы покидает руководство компанией.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Москалевский подтвердил изданию, что не работает в Roshen с 1 июня.

Как выяснил Forbes Ukraine, 16 мая 2024 года Москалевского досрочно лишили полномочий члена наблюдательных советов четырех предприятий Roshen. Это - Киевская кондитерская фабрика, Кременчугская кондитерская фабрика, Винницкая кондитерская фабрика и Винницкий молочный завод, говорится в сообщениях компаний на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

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Всюду указана одна причина - досрочная замена члена наблюдательного совета, которого отозвал акционер.

В Roshen подтвердили смену статуса Москалевского.

"Летом 2024 года состав дирекции компании Roshen изменился. У Вячеслава Москалевского, который работал в Roshen со дня основания, появился преемник - Александр Головащук, - сообщили в пресс-службе компании, - Он работает в Roshen на руководящих должностях с 2008 года, разделяет принципы компании и традиции управления, введенные в ней. На сегодня Александр Головащук занимает должность исполнительного директора, а Вячеслав Москалевский входит в наблюдательный совет".

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После ухода Москалевского, по мнению собеседника Forbes, в корпорации возможен кризис менеджмента.

"Смена первого лица, которое строило компанию на протяжении почти 30 лет, возможна шоком для любой компании", - считает инвестбанкир.

О новом руководителе Roshen немного информации. Александру Головащуку 47 лет, он работал национальным менеджером по продажам, был заместителем директора по реализации корпорации Roshen.

Москалевский до сих пор владеет долями в шоколадном бизнесе через фонд "Кондитеринвест". Ему принадлежит по 13% в двух компаниях Roshen, таких как "Центрально европейская кондитерская компания" и "Украинский кондитерский холдинг", свидетельствуют данные Opendatabot. Также у него 30% в фирме "Ритейл стар", контрольные доли в компаниях "Эвертрейд" и "Хант Пластик", занимающейся производством пластиковых плит и труб, фирмах "Летичев агро", "Галузинецкий сад".

Последний раз Forbes Ukraine оценивал состояние Москалевского в 2021-м. Он занимал 63-е место в списке самых богатых украинцев с состоянием $175 млн.

Roshen - крупнейший производитель сладостей в Украине.

Конечным бенефициаром корпорации указан сын Петра Порошенко - Алексей.

В 2021 году Forbes Ukraine оценил стоимость корпорации в $1,1 млрд. С тех пор ее позиции на мировом рынке улучшились: в рейтинге Candy industry 2024 компания заняла 24-е место, в 2021-м - была 29-й.

Выручка в 2023 году крупнейшей компании из группы - ГП "Кондитерская корпорация „Рошен" - достигла 31,85 млрд грн против 22,1 млрд грн годом ранее. Чистая прибыль за 2023-й - 5,6 млрд грн, в 2022 году - 3,9 млрд грн.

В первом полугодии 2024 года выручка выросла на 15% - с 13,8 млрд грн до 15,8 млрд грн.

За время полномасштабного вторжения группа компаний Roshen уплатила в государственный бюджет налогов и ЕСВ на общую сумму 12, 377 млрд грн, а с 2014-го и до сих пор - 29, 244 млрд грн.

Напомним:

По результатам первого полугодия 2024 года три украинские компании корпорации Roshen нарастили свои выручки.