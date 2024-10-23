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Украинцы за 2024 год профинансировали потребности обороны на 300 миллиардов

Среда, 23 октября 2024, 18:56 - Артур Крыжный

С начала 2024 года Министерство финансов Украины продало военных облигаций на более 300 млрд грн, которые пошли в государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве напоминают, что каждая приобретенная военная облигация привлекает финансовую поддержку Вооруженным Силам Украины и обеспечивают военных оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами.

"Каждая гривна с каждой приобретенной облигации помогает армии и поддерживает финансовую стабильность страны, а затем возвращается на счет вкладчика с процентами", - добавили в Минфине.

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Напомним:

Военные облигации "Дебальцево" и "Авдеевка" можно приобрести в приложении "Дія".

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ОВГЗ
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Экономическая правда
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