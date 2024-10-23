ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7

Совет Европейского Союза в среду, 23 октября, окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро за счет налогов со сверхприбылей от замороженных российских активов.

Об этом в X (Twitter) сообщило венгерское председательство в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

Одобрение механизма для кредита в 35 миллиардов евро для Украины состоялось по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 35 миллиардов евро кредита является частью плана, согласованного "Группой семи" на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере 50 миллиардов долларов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов России.

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Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами - членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.

Во вторник Европейский парламент одобрил вклад ЕС в кредит в размере 35 млрд евро (около 38 млрд долларов), хотя ожидается, что эта доля уменьшится после того, как США сделают свой вклад.

Европейская правда

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