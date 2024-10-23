Перспективы роста экономики РФ стали хуже, чем до большой войны – Bloomberg

Рост российской экономики достиг своего пика после перегрева в первой половине года, а долгосрочные перспективы ее роста стали более мрачными, чем до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

"Пик роста, вероятно, прошел где-то в середине этого года", - сказал Олег Кузьмин, экономист из московского офиса Renaissance Capital. "Дальнейшая траектория экономического роста в следующем году остается открытым вопросом - это будет "мягкая" или "жесткая" посадка для экономики".

Военное производство, которое стало причиной стремительного роста в последние кварталы, продолжает расширяться, но этого недостаточно, чтобы компенсировать спад в других секторах экономики.

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Международный валютный фонд уже понизил свой прогноз для экономики России: теперь в 2025 году ожидается рост на уровне 1,3% вместо предыдущих 1,5%.

В сентябре российское производство сократилось впервые с апреля 2022 года, согласно индексу менеджеров по закупкам S&P Global.

Замедление роста вне военно-промышленного комплекса подчеркивает, что Россия все глубже погружается в состояние "военной экономики". В 2023 году страна быстро восстановилась после рецессии, вызванной вторжением, демонстрируя рост экономики на 3,6% в год за счет расходов на оборону.

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Теперь растут опасения, что дальнейшее наращивание военного производства может нанести ущерб гражданским секторам экономики.

Россияне уже сталкиваются с чрезвычайно высокими процентными ставками, а в пятницу Центральный банк может повысить основную ставку до 20% - на уровень, который был после начала вторжения, чтобы сдержать инфляцию.

Любой спад в экономике может привести к тому, что российские потребители почувствуют экономические трудности, от которых они в основном были защищены, несмотря на санкции со стороны США и их союзников.

Центральный Банк России предупредил в своем последнем отчете, что экономический рост в третьем квартале происходил умереннее, чем в первой половине года. Экономика РФ почти достигла своего полного производственного потенциала, отмечает банк.

В то же время опрошенные Bloomberg эксперты считают, что долгосрочные перспективы развития российской экономики выглядят более мрачными, чем до полномасштабного вторжения.