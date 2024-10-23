В Украине впервые собирают урожай хлопка: в Минагро масштабные планы на 2025 год

Фото: Телеграм Виталия Коваля

В Украине завершается сбор первого урожая хлопка. В следующем году ожидается увеличение посева до 30 тысяч га.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, тестовые плантации высадили в Одессе весной этого года в 8 фермерских хозяйствах и одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений.

Это небольшие участки площадью от 0,2 до 0,5 га.

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Отмечается, что аграрии получили 110 кг семян хлопчатника, которые посеяли на площади более 5 га.

Всего в Украину завезли пять сортов хлопчатника: два - из США, два - из Германии и один - из Турции.

По словам министра, в следующем году ожидается увеличение посева до 30 тысяч га. Для фермеров, которые возьмутся за это дело, Минагрополитики планирует запустить соответствующие программы по финансированию.

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"Хлопок - это культура, которую используют для производства пороха. В военные времена такое сырье для Украины сверхважно. Кроме этого, из хлопка можно производить ткань и масло", - рассказал Коваль.

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