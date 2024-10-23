Банкиры ожидают значительную тенизацию бизнеса после повышения налогов

Увеличение налогообложения в Украине будет выталкивать бизнес в тень.

Об этом рассказали участники круглого стола "Зима близко: готов ли бизнес к энергетическим вызовам и новой налоговой реальности", пишет Finclub.

"Бизнес будет вынужден уходить в тень. Это касается и бизнеса, и населения. Все постепенно будет перетекать в кэш, - прогнозирует директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко, - Все серые темы, которые были в 1990-х годах, которые отработаны за десятки лет, снова начнут вылезать на поверхность. И бизнес будет вынужден это делать, если он хочет выжить".

Увеличение налогов приведет к "стремительному росту инфляции".

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"Компании будут закладывать эти налоги в стоимость товаров. Вторая переменная - это ухудшение и так плохого инвестиционного климата. Налоги не способствуют тому, чтобы инвесторы заводили в страну средства", - уверен Олег Федоренко.

Исполнительный директор направления управления сетью Кредобанка Оксана Стецькив напомнила, что власти ожидают получить 140 млрд грн дополнительных бюджетных средств.

"Наш бизнес умеет быстро адаптироваться к изменениям, - уверяет она, - Военный сбор повлияет на потребителей и будет иметь влияние на инфляционные процессы. Наибольшие изменения будут касаться ФЛП первой, второй и четвертой группы, которые являются, собственно, малым бизнесом. Эти изменения ударят весомо по самой слабой части бизнеса".

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Текущее увеличение налогов ориентировано на тех, кто эти налоги платит, что повлияет и на кредитование, говорит начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно.

"Банки ориентируются на официальную отчетность. Предприниматель может уйти в тень еще больше, не показывать доходность, минимизировать объем налоговой нагрузки", - рассказал о рисках Валерий Терно.

Но он ожидает, что бизнес сможет адаптироваться, даже если в 2025 году власти увеличат НДС. "Если это дальше увеличит налогообложение НДС, это коснется каждого, каждый день. Но никто не закроется. Бизнес будет зарабатывать меньше, но продолжит работать", - ожидает банкир.

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Напомним:

10 октября Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.