Европа продолжает покупать российский газ на миллиарды евро и даже увеличивает поставки, что является признаком того, что континент все еще не может жить без энергоносителя РФ.

Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Opinion Хавьер Блас, который освещает темы энергетики и товарных рынков.

Он отметил, что абсурдным выглядит то, что газ РФ поступает на континент через украинский газопровод, а Киев взимает с Москвы плату за транзит, которую Кремль исправно платит, даже во время войны.

Эта сюрреалистическая ситуация, которая противоречит политическим реалиям, является признаком того, что Европа не может жить без российского газа, пишет эксперт.

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Блас говорит, что Европа действительно стала значительно менее зависимой от российского газа, чем раньше. До большой войны Россия обеспечивала 45% европейского импорта газа, а в прошлом 2023 году ее доля на рынке упала до 15%.

"Однако настораживает то, что сокращение остановилось, и зависимость снова начала немного расти. В этом году Россия обеспечила около 20% всего импорта газа в Европу", - отметил он.

Он подчеркнул, что учитывая ситуацию приходится признать то, что Европа таким образом финансирует обе стороны войны - континент платит России за газ, средства из которого используются в войне против Украины. В то же время Европа финансирует Украину, чтобы остановить Россию.

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Настоящая зависимость европейского энергетического рынка от российского газа будет проверена, когда в начале 2025 года закончится контракт на поставку газа РФ через украинскую ГТС. Вероятно, соглашение не будет продлено в его текущем виде, поскольку Киев, вполне понятно, отказывается садиться за стол переговоров с Москвой.

Однако, по словам Бласа, продолжаются попытки продлить соглашение или заключить новое, политически приемлемое, которое фактически будет отражать современные реалии.

Украинский трубопровод является жизненно важным для Восточной и Центральной Европы, особенно для Словакии и Австрии. Италия, Чехия и Венгрия также получают часть объемов газа.

Для сохранения поставок газа через Украину рассматривается вариант с привлечением Азербайджана, но проблема в том, что Азербайджан уже поставляет столько газа, сколько может. Чтобы обеспечить дополнительные объемы для Европы, ему придется обменивать газ с Россией. Это наименее вредный, если Европа не хочет полностью прекратить поставки.

Еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что ЕС может жить без российского газа, но это политическое решение является рискованным. Зависимость от российского газа - это действительно опасность, ведь Кремль использует газ как дипломатический рычаг. Однако отказ от российских поставок может повлечь экономические потери для Европы.

Цены на газ уже выросли до более 40 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за последние 10 месяцев. Поэтому Европе нужно действовать осторожно, чтобы избежать дальнейшего скачка цен.

Особую роль играет импорт сжиженного природного газа (СПГ), который поступает по морю. Страны Европы, в частности Испания, Франция и Бельгия, продолжают покупать большие объемы российского СПГ, хотя на это привыкли не обращать внимание.

"Стоимость полного прекращения использования газа сейчас (для Европы - ЭП) слишком высока: цены резко вырастут. Экономически и политически это звучит правильно. Морально это, конечно, отвратительно", - отметил Блас.

Эксперт утверждает, что европейские политики могли бы стимулировать региональные поставки, но происходит обратное. Пока Европа продолжает покупать российскую продукцию, местные политики занимаются критикой газовой промышленности в Северном море.

"В любом случае, внутренние поставки не помогут этой зимой, поскольку на это нужно время. То же самое касается и увеличения возобновляемых источников энергии", - добавил он.