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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Среда, 23 октября 2024, 11:13 - Алексей Артемчук

По состоянию на 23 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - уменьшился на 11.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,33 грн, евро - 44,70 грн (на 22 октября доллар - 41,28 грн, евро - 44,81 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,47 - 41,53 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,04 - 45,24 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 22 октября - 41,15 - 41,57 грн);
  • Евро - 44,65 - 45,25 грн (курс на 22 октября - 44,70 - 45,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
  • Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 41,00 - 41,57 грн;
  • ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
  • Райффайзен - 41,05 - 41,53 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

курс валют доллар евро
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