Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа - Goldman Sachs

Евро может упасть на 10% по сценарию, в котором Дональд Трамп введет широкомасштабные тарифы и сократит внутренние налоги.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сценарий, по которому республиканцы выиграют президентские выборы и победят в Конгрессе, может привести к повышению тарифов и снижению внутренних налогов, что станет стимулом для экономики.

Бывший президент-республиканец Трамп в настоящее время идет ноздря в ноздрю с вице-президентом-демократом Камалой Харрис, но радикальная экономическая политика Трампа, вероятно, будет иметь большее влияние на Европу, которая является ключевым торговым партнером как США, так и Китая.

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Как отметил во вторник аналитик Goldman Sachs, 10% пошлины на весь импорт и 20% пошлины на китайские товары в сочетании со снижением налогов могут привести к резкому росту курса доллара и падению евро на 8-10%. Евро в последний раз торговался на уровне 1,083 долл. В последний раз он торговался ниже паритета в ноябре 2022 года.

Обе меры, вероятно, приведут к росту инфляции, что будет означать значительно более высокие процентные ставки в США, чем в Европе, что повысит привлекательность доллара.

Отмечается, что если Трамп только введет дополнительные тарифы против Китая, может привести к падению евро примерно на 3%.

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