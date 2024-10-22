Валюта Индии падает до исторического минимума: причины

Рупия снижается до исторического минимума из-за вероятного оттока капитала и слабости валют Азии.

Об этом сообщает Reuters.

Рупия закрылась несколько слабее на уровне 84,0775 по отношению к доллару, что является самым слабым уровнем закрытия в истории, после того, как она достигла исторического минимума в 84,0825 в начале сессии.

В октябре иностранные инвесторы продали местных акций на сумму почти 10 млрд долл на чистой основе, что является рекордным месячным оттоком.

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Азиатские валюты упали от 0,1% до 0,4%, в то время как индекс доллара составил 103,9, приблизившись к самому высокому уровню за последние два месяца.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник выросла до почти трехмесячного максимума и составила 4,20%, а индекс доллара в этом месяце вырос более чем на 3%.