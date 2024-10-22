В Украине усилят безопасность морских портов

Вопрос безопасности портов, персонала и судов первоочередной. Сейчас на подход к портам Одесской области ожидают 86 судов.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Укринформ.

Кулеба отметил важность стабильной работы украинских портов и Украинского морского коридора.

"Усиливаем оборонительные меры в каждом порту. Внедряем дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями", - сказал он.

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По словам вице-премьера, будут выделены дополнительные средства на восстановление инфраструктуры Одесского порта. Речь идет как о модернизации ключевых объектов, так и усилении общей защищенности портовых территорий.

Напомним:

За время действия Украинского морского коридора в порты Одесса, Черноморск и Южный зашло более 2,8 тыс. судов, которыми продукция отправляется в более чем 50 стран мира.

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