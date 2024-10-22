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В Украине усилят безопасность морских портов

Вторник, 22 октября 2024, 17:44 - Виктор Волокита

Вопрос безопасности портов, персонала и судов первоочередной. Сейчас на подход к портам Одесской области ожидают 86 судов. 

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Укринформ. 

Кулеба отметил важность стабильной работы украинских портов и Украинского морского коридора.

"Усиливаем оборонительные меры в каждом порту. Внедряем дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями", - сказал он.

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По словам вице-премьера, будут выделены дополнительные средства на восстановление инфраструктуры Одесского порта. Речь идет как о модернизации ключевых объектов, так и усилении общей защищенности портовых территорий.

Напомним: 

За время действия Украинского морского коридора в порты Одесса, Черноморск и Южный зашло более 2,8 тыс. судов, которыми продукция отправляется в более чем 50 стран мира.

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порт
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