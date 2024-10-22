Профильный комитет рекомендовал Раде внести изменения в раскрытие банковской тайны

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов раскрытия банковской тайны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Законопроект предусматривает, что банки будут раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну:

на запросы Минюста с целью принятия мер для розыска имущества лиц, к которым применены санкции, для обеспечения исполнения решения суда о запрете политической партии, при рассмотрении дел по защите интересов Украины как государства;

на запросы нотариусов для принятия ими мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

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