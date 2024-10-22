 Бізнес-трамплін 2.0
Все разделы
Укр / Рус

Профильный комитет рекомендовал Раде внести изменения в раскрытие банковской тайны

Вторник, 22 октября 2024, 17:14 - Виктор Волокита

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов раскрытия банковской тайны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. 

Законопроект предусматривает, что банки будут раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну:

  • на запросы Минюста с целью принятия мер для розыска имущества лиц, к которым применены санкции, для обеспечения исполнения решения суда о запрете политической партии, при рассмотрении дел по защите интересов Украины как государства; 
  • на запросы нотариусов для принятия ими мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Реклама:
Верховная рада Ефремов
Реклама:
Материалы по теме
Зеленский подписал закон о рейтинговании в финансовом секторе 17 октября 2024, 16:35
Рада рассмотрит ликвидацию Регулятора азартных игр: Гетманцев объяснил, почему 15 октября 2024, 12:32
Мы были перед дилеммой: Гетманцев объяснил, почему налоги повысили "задним числом" 15 октября 2024, 10:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте