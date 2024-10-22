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Минэкономики определило, за какую украинскую технику впервые компенсируют 15% стоимости

Вторник, 22 октября 2024, 16:23 - Виктор Волокита

Министерство экономики утвердило первый перечень техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%. В него вошла продукция девяти украинских производителей. 

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко. 

"В перечень вошли 88 позиций от 9 украинских производителей - автобусы, грузовики, лифты, прицепы, цистерны и сельхозтехника. Соответственно, покупая их, человек может получить 15% компенсации от государства через банки-партнеры программы.  Приглашаю других производителей с локализацией 40% и более участвовать в программе", - отметила Юлия Свириденко.

Заместитель министра экономики Андрей Телюпа сообщил, что в приказ вошли предприятия, которые подали заявки в течение первой недели после запуска программы. 

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Напомним:

Решение о запуске программы компенсаций Кабинет министров принял 24 сентября 2024 года.  

Покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за приобретение энергетического, колесного, строительного и специального оборудования.

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Минэкономики
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