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СМИ: G7 планирует сохранить росактивы замороженными и после войны

Вторник, 22 октября 2024, 13:04 - Виктор Волокита , Европейская правда

Страны "Группы семи" планируют сохранить замороженные российские суверенные активы даже после окончания войны в Украине.

Об этом сообщило японское издание Nikkei, ссылаясь на несколько источников в G7, включая высокопоставленных чиновников ЕС, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, лидеры G7 выпустят заявление по этому вопросу в этом месяце. В нем будет сказано, что суверенные активы РФ будут заморожены, пока та не заплатит за нанесенный Украине ущерб.

"Мы... подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию, и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – говорится в проекте заявления лидеров, подготовленном нынешним председателем, Италией.

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В проекте указано, что блок стран будет гарантировать Киеву кредит в размере 50 млрд долларов.

Напомним, 9 октября ЕС одобрил свой вклад в размере до 35 млрд евро в кредит G7, но так и не преодолел сопротивление Венгрии по предохранителю от неожиданного размораживания активов РФ.

По последним данным СМИ, США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов в рамках кредита G7.

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А Великобритания предоставит почти 3 млрд долларов в рамках совместного кредита стран "семерки" для Украины.

Европейская правда

Россия G7 активы
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