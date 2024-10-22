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Украина и Франция подписали договор на 200 миллионов евро: что он предусматривает

Вторник, 22 октября 2024, 11:17 - Виктор Волокита

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Французской Республики в Украине Гаэль Вейсьер подписали грантовое соглашение о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины на 200 млн евро. 

Об этом сообщила Юлия Свириденко.

"До 50% этих средств будет направлено на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления. Эти проекты будут реализованы в тесном сотрудничестве с французскими компаниями, которые активно поддерживают Украину и сейчас трудоустраивают 25 000 человек в нашей стране", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что ключевые сектора, которые получат финансирование благодаря соглашению - здравоохранение, энергетика, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, переработка отходов и жилищное строительство.

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Напомним:

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Франция Украина
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Экономическая правда
Укр / Рус
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