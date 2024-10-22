Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Вторник, 22 октября 2024, 10:26 -
По состоянию на 22 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,28 грн, евро - 44,81 грн (на 21 октября доллар - 41,23 грн, евро - 44,72 грн).
На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,50 - 41,56 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,20 - 45,35 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,15 - 41,57 грн (курс на 21 октября - 41,15 - 41,50 грн);
- Евро - 44,70 - 45,30 грн (курс на 21 октября - 44,75 - 45,29 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,00 - 41,57 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
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