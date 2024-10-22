Цены на нефть снизились из-за замедления роста спроса в Китае

Цены на нефть снизились, когда США возобновили усилия по прекращению огня на Ближнем Востоке, а замедление роста спроса в Китае продолжало давить на рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 19 центов, или на 0,3%, до $74,1 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре снизились на 18 центов до $70,43 за баррель в последний день торгов по этому контракту как основному.

Более активно торгуемые фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре, которые скоро станут основным контрактом, потеряли 14 центов, или 0,2%, до $69,9 за баррель.

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И Brent, и WTI завершили торги в понедельник почти на 2% выше, компенсируя некоторые потери после более 7% падения на прошлой неделе, на фоне непрекращающихся боевых действий на Ближнем Востоке и обеспокоенности рынка из-за возможного ответа Израиля против Ирана, что может привести к перебоям в поставках нефти.

Рост в понедельник можно объяснить техническим снятием прибылей и покрытием коротких позиций, учитывая медвежий тренд на рынке нефти, где прогнозы указывают на более слабый спрос и перенасыщенные рынки, сказала Приянка Сачдева, старший аналитик брокерской компании Phillip Nova.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник отправился на Ближний Восток, пытаясь возобновить переговоры для прекращения войны в Газе и предотвратить расширение конфликта в Ливане.

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"Цены на нефть колеблются в ответ на противоречивые новости с Ближнего Востока, поскольку ситуация меняется между эскалацией и деэскалацией", - сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам в компании Rakuten Securities.

"Ожидается рост рынка, если будут более четкие признаки экономического восстановления Китая, подкрепленные стимулами Пекина и улучшением экономики США после снижения процентных ставок", - добавил он. Однако, по его мнению, рост, вероятно, будет ограниченным из-за постоянной неопределенности в отношении общего глобального экономического прогноза.