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Новый меморандум МВФ не предусматривает повышение тарифов на энергоносители - Минфин

Понедельник, 21 октября 2024, 20:26 - Владимир Туник-Фриз

Обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Все обновления меморандума МВФ рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом, такая мера возможна только при условии выделения достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные меры, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", - говорится в сообщении Минфина.

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При этом, как сообщается, меморандум МВФ включает различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы.

МВФ Минфин
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