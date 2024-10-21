Один из крупнейших производителей микроэлектроники РФ заявил о прекращении работы 

Завод "Кремний Эл" в Брянске, который производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер" заявил об остановке работы после атаки БпЛА.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Во время атаки согласно пострадали производственные и административные корпуса завода, что привело к перебоям с энергоснабжением, повреждению объектов энергетической инфраструктуры и разрыву технологических производственных цепочек.

Пресс-служба приводит слова гендиректора "Группы Кремний Эл" Олега Данцева о том, что "основной задачей сейчас является как можно скорее возобновление производства электронной техники".

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Сейчас, по его словам, проводится экспертиза с целью оценки возможности восстановления поврежденных объектов.

"Однако не все зависит от нас - есть трудности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры", - отметил Данцев.

Напомним:

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СМИ и телеграмм-каналы публикуют видео атаки беспилотников на завод "Кремний" в российском Брянске, который используют в военной промышленности.