Россия повысит учетную ставку до уровня февраля 2022 года - опрос Reuters

Российский центральный банк, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 20%, до уровня, который был в начале вторжения в Украину.

Об этом говорится в опросе аналитиков, проведенного Reuters.

Абсолютное большинство опрошенных аналитиков (25 из 30) ожидают, что процентная ставка будет на уровне 20% после заседания правления регулятора 25 октября. Пять аналитиков ожидают еще большего повышения на 200 б.п. до 21%, что станет новым историческим максимумом.

В этом месяце Россия обнародовала новый проект бюджета, который предусматривает больший, чем ожидалось, дефицит на этот год, больше, чем ожидалось, повышение тарифов на коммунальные услуги в следующем году и увеличение военных расходов.

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Между тем инфляционные ожидания российских домохозяйств на следующий год выросли до 13,4% в октябре по сравнению с 12,5% в сентябре. Эти ожидания неуклонно росли с апреля, несколько снизившись только в сентябре. Сейчас они находятся на самом высоком уровне с начала 2024 года.

Некоторые аналитики утверждают, что слабость российской валюты, которая потеряла 10% к китайскому юаню только в сентябре и ослабевает относительно всех основных валют с начала августа, является еще одной причиной повышения ставок.

Последний раз учетная ставка российского Центробанка поднималась до 20% сразу после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Центральный банк РФ, однако, утверждает, что причины повышения ставки до 20% в марте 2022 года - и удержание ставки на высоком уровне сейчас - разные. В 2022 году регулятор хотел успокоить рынки, напуганные событиями в Украине, тогда как сейчас он борется с инфляцией.