Открытие Львовского аэропорта "обсуждается в экспертных средах" - Садовый

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По словам мэра Львова, Андрея Садового, вопрос открытия аэропорта во Львове "обсуждается в экспертных кругах".

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема (открытие аэропорта - ЭП) обсуждается в экспертных средах", - сказал Садовый.

Мэр Львова заявил, что журналисты первыми узнают, если будет принято решение об открытии аэропорта.

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"Есть много аэропортов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был бы работать", - сказал Садовый.

Напомним:

В понедельник, 15 июля, состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта "Львов". Во время нее показали авиакомпании, которые готовы возобновить сообщение.

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Открытие аэропорта во Львове открывает новые возможности для иностранных инвесторов и иностранных туристов.