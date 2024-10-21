В России предупредили о резком подорожании электроники

Российские магазины готовятся поднять цены на электронику на 10-15% к началу 2025 года.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Дистрибьюторы уже закупили первые партии продукции по повышенным ценам и планируют доставить их в страну до начала предновогодних распродаж.

Сообщается, что в октябре закупочная стоимость ноутбуков выросла на 10-15%.

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Среди причин повышения стоимости называют падение курса рубля к доллару, отказ иностранных банков от проведения платежей из России и усложнение логистических цепочек.

В "Мегафоне" уже зафиксировали рост стоимости смартфонов на 5-15%. В компании видят предпосылки для повышения цен на всю номенклатуру электроники, которая закупается для продажи на российском рынке.

Также в сообщении добавляют, что предпосылок для разворота тенденции удорожания пока нет.

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