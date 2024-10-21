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Обогреватели и погода: в Украине растет потребление электроэнергии

Понедельник, 21 октября 2024, 12:20 - Виктор Волокита

20 октября суточный максимум потребления электроэнергии был зафиксирован вечером. Он был на 10,7% выше, чем в предыдущее воскресенье - 13 октября. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Причина такого существенного роста потребления - снижение температуры воздуха на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности - в вечерние часы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 21 октября по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 6,3% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 18 октября.  

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В компании напомнили, что в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00. 

электроэнергия
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Экономическая правда
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