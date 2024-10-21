Российские чиновники нарастили госзакупки iPhone в четыре раза несмотря на их запрет

Чиновники из России потратили вчетверо больше бюджетных средств на закупки iPhone, несмотря на массовый запрет американских смартфонов.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По итогам девяти месяцев 2024 года объем проведенных госзакупок iPhone оказался вчетверо больше, чем за тот же период прошлого года: 6 879 899 руб против 1 642 166 руб.

Часть госзакупок iPhone обосновывалась невозможностью соблюсти запрет на использование иностранного программного обеспечения, которое доступно на этих устройствах. Так, например, в одной из заявок указывалось, что главным критерием для закупки iPhone 13 является наличие специализированной программы Voice Over, которая озвучивает приложения и позволяет незрячим и слабовидящим пользователям работать с гаджетом.

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Большая часть госзакупок пришлась на компании с государственным участием. Самую крупную закупку смартфонов Apple в этом году - более чем на 3 млн руб - осуществила петербургская компания ООО "Теплоэнерго".

Также ООО "Аэроэкспресс" купила iPhone на 517 тыс руб Но был среди заказчиков и государственный Кремлевский дворец, он закупил американские смартфоны на 830 тыс руб.

Государственные органы начали вводить запрет на использование iPhone летом 2023 года, когда ФСБ совместно с ФСО заявили о заражении нескольких тысяч смартфонов Apple американским вирусом-шпионом, который следил за российскими пользователями.

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После этого от использования iPhone в служебных целях массово заставили отказаться чиновников в Кремле, правительстве, госведомствах и сотрудников госкомпаний. В частности, запрет был введен в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Минздраве, "Ростехе", Росавиации, РЖД, Камаазе и др.