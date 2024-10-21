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В "Укроборонпроме" назначили нового гендиректора: было 20 претендентов

Понедельник, 21 октября 2024, 09:56 - Виктор Волокита
 
Олег Гуляк
фото: укроборонпром

Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначил на должность генерального директора АО Олега Гуляка.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома". 

Как говорится в сообщении, назначению предшествовали поиск и оценка кандидатов, которые проводило украинское представительство Odgers Berndtson - международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

На должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. 

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С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

"Олег Гуляк хорошо знает насущные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, которые стоят теперь перед ним - увеличивать объемы производства и в дальнейшем, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - отмечает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Напомним:

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Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин стал главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Укроборонпром
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