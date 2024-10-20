Куба в третий раз не смогла восстановить электроснабжение для миллионов людей

Отключения света в столице Кубы, Гаване. getty Images

Усилия Кубы по восстановлению электроснабжения на острове были в третий раз сорваны поздно вечером в субботу 19 октября.

Об этом сообщили кубинские власти, передает Reuters.

Впервые национальная электросеть Кубы вышла из строя около полудня в пятницу 18 октября после того, как остановилась крупнейшая электростанция острова. В субботу 19 октября утром сеть снова вышла из строя, сообщили государственные СМИ.

На 20 октября миллионы людей остаются без электроэнергии.

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В субботу вечером власти Кубы сообщили об определенном прогрессе в восстановлении электроснабжения, одна затем сообщили, что сеть снова вышла из строя.

"Сегодня в 22:25 снова произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы", - сообщила компания Havana Electric в Telegram поздно вечером в субботу.

Позже сообщение было удалено из ленты компании в Telegram. Не сразу стало понятно, почему сообщение было удалено, но миллионы людей все еще оставались без электричества в воскресенье рано утром.

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Министерство энергетики Кубы вскоре после сообщения Havana Electric заявило, что работает над восстановлением электроснабжения, добавив, что "еще одно отключение" произошло в "западной подсистеме", которая включает столицу Гавану.

"Процесс восстановления электрической системы продолжает оставаться сложным", - заявили в министерстве.

Третья авария в электросети знаменует собой серьезную неудачу в усилиях правительства быстро восстановить электроснабжение истощенным жителям, которые уже страдают от острой нехватки продуктов, медикаментов и топлива.

Репортеры Reuters стали свидетелями двух небольших протестов, произошедших в течение ночи, один в Марианао, а другой в районе Куатро Каминос в Гаване. Поздно вечером в субботу в социальных сетях начали появляться различные видеозаписи протестов в других районах столицы.