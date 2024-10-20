В Донецкой и Львовской областях на территориях шахт возникали чрезвычайные ситуации

В Донецкой области в результате технологических нарушений обесточивалась шахта, во Львовской области на территории шахты возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В момент чрезвычайной ситуации в шахте в Донецкой области, под землей находились 20 работников, их вывели на поверхность.

Во Львовской области в шахте находились 32 работника. Их также вывели на поверхность, пострадавших нет.

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Кроме этого, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Черниговской области в результате обстрела воздушных линий обесточивались бытовые потребители. В целом без света оставались 350 абонентов.

В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

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