В Донецкой и Львовской областях на территориях шахт возникали чрезвычайные ситуации
В Донецкой области в результате технологических нарушений обесточивалась шахта, во Львовской области на территории шахты возник пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В момент чрезвычайной ситуации в шахте в Донецкой области, под землей находились 20 работников, их вывели на поверхность.
Во Львовской области в шахте находились 32 работника. Их также вывели на поверхность, пострадавших нет.
Кроме этого, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В Черниговской области в результате обстрела воздушных линий обесточивались бытовые потребители. В целом без света оставались 350 абонентов.
В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.