Прокуратура отсудила штраф у скандального поставщика продуктов для ВСУ

Фото: Укринформ

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "Трейд Гранит Инвест" в пользу Министерства обороны Украины 217 тыс грн штрафных санкций. Прокуратура не отсудила еще 1,31 млн грн, поскольку частная фирма оплатила эту сумму.

Об этом свидетельствует решение суда от 19 сентября.

В конце 2023 года Минобороны заказало "Трейд Гранит Инвест" продукты для военных. Срок действия соглашения - до конца 2024 года. В судебном решении сумма договора не указана, в то же время указано, что в январе-феврале "Трейд Гранит Инвест" просрочил передачу товара общей стоимостью на 1,42 млн грн.

Прокуратура пыталась через суд взыскать с подрядчика 1,53 млн грн штрафа (1,47 млн грн. самого штрафа и 54,6 тыс грн пени). "Трейд Гранит Инвест" было против.

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Суд отметил, что частное предприятие не предоставило доказательств надлежащей передачи товара по договору в установленный срок. В частности, суд признал необоснованными доводы "Трейд Гранит Инвест" о том, что Минобороны несвоевременно подало заявку на поставку продуктов, и об отсутствии электронной цифровой подписи в одной из заявок министерства.

В то же время, как выяснилось, "Трейд Гранит Инвест" частично оплатил штрафные санкции в размере 1,31 млн грн уже после обращения прокурора в суд с этим иском.

Соответственно суд взыскал в пользу Министерства обороны 217 тыс грн штрафных санкций, а не 1,53 млн грн, как того требовала прокуратура до оплаты частным предприятием 1,31 млн грн.

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Основательницей ООО "Трейд гранит инвест" является Юлия Павличенко. Это бывшая владелица известной во времена Порошенко компании "Максмед интернешнл".

Как пишут "Наші гроші", тогда она наводила ужас на "Укрзализныцю", блокируя ее торги благодаря обжалованиям в Антимонопольном комитете.

Напомним:

Государственное предприятие Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) заявило 16 октября, что разорвало соглашение с ООО "Трейд Гранит Инвест", которое, как выявило расследование NGL.media, поставляло некачественные консервы в боевые подразделения ВСУ. Дополнительной санкцией к компании-поставщику стал запрет в течение следующих 12 месяцев участвовать в любых тендерах ДОТ.

ООО "Трейд Гранит Инвест" регулярно получал заказы на поставку продуктов для военных.