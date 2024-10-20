Маск обещает по 1 миллиону долларов ежедневно тому, кто подпишет его петицию

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Миллиардер Илон Маск пообещал в субботу 19 октября выдавать по 1 миллиону долларов ежедневно до ноябрьских выборов тому, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции США.

Об этом сообщает Reuters.

Маск основал America PAC - организацию политических действий в поддержку президентской кампании Трампа. Группа помогает мобилизовать и регистрировать избирателей в штатах, где будут проходить выборы.

В петиции, которую Маск просит людей подписать, говорится: "Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Ставя свою подпись ниже, я обязуюсь поддержать Первую и Вторую поправки".

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Посетители субботнего мероприятия должны были подписать петицию, что позволит America PAC собрать контактные данные большего количества потенциальных избирателей, с которыми он сможет работать, чтобы они пришли на избирательные участки в поддержку Трампа.

Миллиардер вручил чек на 1 миллион долларов посетителю своего мероприятия в Пенсильвании, направленного на сплочение сторонников Дональда Трампа. Победителем стал человек по имени Джон Дрехер, по словам сотрудников мероприятия.

Поведение Маска является примером того, как Маск использует свое необычайное богатство, чтобы повлиять на президентскую гонку между Трампом и его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, которая проходит в условиях жесткой конкуренции.

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В субботу Маск заявил, что если Харрис победит, это будут "последние выборы", намекая на то, что США больше не будет существовать.

Он также сказал, что две попытки покушения на Трампа доказывают, что он меняет статус-кво так, как Харрис не сможет. Он сказал, что именно поэтому никто не пытается убить Харрис.