Исследование: в Украине треть компаний в легкой промышленности сократила производство

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В Украине во втором квартале 2024 года ситуация в легкой промышленности ухудшилась; 33% компаний отчитываются о сокращении производства из-за нехватки рабочей силы, перебоев с электроэнергией и высоких цен на сырье.

Такие данные секторального анализа, проведенного в сентябре 2024 года, обнародовал Институт экономических исследований, передает Укринформ.

"По результатам опроса, который проводит ИЭИ, ситуация в отрасли ухудшилась во втором квартале 2024 года. Наблюдается тенденция к ухудшению производственных показателей в легкой промышленности. Хотя это и отражает ситуацию для всей перерабатывающей промышленности на уровне страны, но происходит несколько быстрее", - отмечают авторы документа.

Так, о росте производства по итогам работы в январе - августе 2024 года сообщили лишь 10% респондентов, тогда как в опросе за январь - июль их было 34%.

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При этом доля компаний, сообщивших о сокращении производства, достигла почти 33% по сравнению с 18% в январе - июле.

По данным аналитиков, вероятными причинами ухудшения ситуации являются проблемы с доступностью электроэнергии, нехватка рабочей силы и проблемы со спросом.

В частности, на нехватку рабочей силы в результате мобилизации и/или выезда сотрудников жалуются 75%, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем периоде. Очень весомым препятствием (для 65% компаний отрасли) остались проблемы с доступом к электроэнергии. 52% компаний отрасли поставили препятствие "Рост цен на сырье и материалы" на третье место по масштабам влияния на рабочие процессы.

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