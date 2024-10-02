В НБУ новое назначение: усиливают надзор за финансовым рынком

Дмитрий Мухопад фото: нбу

Начальником управления мониторинга связанных лиц Национального банка Украины со 2 октября 2024 года назначен Дмитрий Мухопад.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В сообщении напомнили, что в августе этого года Национальный банк создал в своей структуре управления мониторинга связанных лиц, чтобы усилить надзор за финансовым рынком, в частности по мониторингу связанных лиц банков и небанковских финансовых учреждений.

Управление относится к вертикали подчинения "Пруденциальный надзор", общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

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Дмитрий Мухопад работает в банковской системе более 23 лет, в том числе почти девять лет в Национальном банке.

До перевода на должность начальника управления мониторинга связанных лиц он более года возглавлял отдел мониторинга связанных с банками лиц, а до этого руководил этим направлением в департаменте банковского надзора.

До работы в Национальном банке в течение 2001-2015 годов работал в ряде украинских банков, где занимался правовым сопровождением деятельности банков, в частности по направлению проведения банковских операций, надлежащей идентификации клиентов и инсайдеров банков.

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