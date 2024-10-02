Jysk откроет 100-й магазин в Украине

Международная сеть JYSK открывает в четверг, 3 октября, новый магазин в Черновцах, который станет вторым в этом областном центре и сотым в украинской сети JYSK.

Об этом сообщил Country Director JYSK в Украине Евгений Иваница, пишет "Интерфакс-Украина".

"Первый магазин в Черновцах мы открыли в октябре 2019 года, поэтому для этого города октябрь очень активный месяц. Теперь у нас 100 магазинов в 35 городах Украины. Всего мы инвестировали около 400 млн грн с момента полномасштабного вторжения - открыли 20 магазинов, обновили 17, восстановили шесть", - сказал он.

Новый магазин в концепции 3.0 открылся в ТРЦ "Экватор". Его торговая площадь составляет 825 кв. м, склад - 260 кв. м, офисные помещения - 33,43 кв. м.

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Напомним:

В марте 2022 года сеть JYSK приняла решение полностью выйти из РФ.