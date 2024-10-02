США выделили более 800 миллионов долларов на энергетику Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой.

Об этом заявила администратор USAID Саманта Пауэр во время своего визита в Киев, пишет "Радио Свобода".

По ее словам, эта сумма - вдвое больше, чем USAID выделял на энергетику в прошлом году.

"Эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто проводит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру", - отметила администратор USAID.

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Кроме того, USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.