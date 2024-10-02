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США выделили более 800 миллионов долларов на энергетику Украины

Среда, 2 октября 2024, 17:58 - Артур Крыжный

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой.

Об этом заявила администратор USAID Саманта Пауэр во время своего визита в Киев, пишет "Радио Свобода".

По ее словам, эта сумма - вдвое больше, чем USAID выделял на энергетику в прошлом году.

"Эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто проводит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру", - отметила администратор USAID.

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Кроме того, USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

энергетика
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